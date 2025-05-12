Андрей Подкопаев покинул пост главного тренера, а вместе с ним команду оставили капитан и несколько ведущих волейболисток.

Главный тренер волейбольной команды «Омичка» Андрей Подкопаев покинул свой пост. Об этом сообщили в социальных сетях клуба. Подкопаев возглавил команду летом 2024 года, сменив омского специалиста Виктора Ушакова.

Под руководством Андрея Подкопаева команда завершила сезон на 13-м месте из 14 в турнирной таблице Суперлиги и должна была провести переходные матчи за сохранение прописки в элите с курским клубом «Атом» из Высшей лиги А. Однако команда из Курска отказалась от участия в этих встречах.

В рамках Кубка России 2024 года «Омичка» под руководством Андрея Подкопаева заняла второе место в группе, но этого оказалось недостаточно для выхода в 1/8 финала. Весной клуб неожиданно успешно выступил в кубковых матчах, пройдя отбор и достигнув второго раунда плей-офф, где разделил итоговое 7–8-е место.

Помимо ухода из команды главного тренера, «Омичку» покинули несколько ключевых игроков. В их числе оказались капитан Анастасия Лопато, а также Яна Чередникова, Ирина Соболева, Ольга Афонина, Елена Ткачева, Татьяна Щукина и Анна Мирошниченко.