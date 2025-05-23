Кристина Бесман имеет богатый опыт выступлений на международной арене.

Сегодня, 23 мая, пресс-служба омского волейбольного клуба «Омичка» сообщила о пополнении в составе команды. Кристина Бесман теперь будет играть за Омск на позиции связующего.

Бесман родилась 13 февраля 1996 года в городе Минске, Республика Беларусь. Ее рост составляет 184 сантиметра. Кристина является выпускницей минской спортивной школы.

Игровую карьеру волейболистка начинала в Республиканском государственном университете физической культуры и спорта (РГУОР) в Минске. Затем продолжила выступать за клубы Азербайджана: сначала за «Телеком», потом за «Телеком-Рабиту», «Азерйол» и АВФ. Следующим этапом карьеры стал сезон в финском клубе «Виести» из города Сало, а затем возвращение в Россию, где выступала за команды «Липецк», «Тулица» и «Енисей».

Помимо клубной деятельности, Кристина выступала за национальную сборную Азербайджана. Она принимала участие в чемпионате мира 2018 года, пяти чемпионатах Европы (2015, 2017, 2019, 2021, 2023 гг.), Европейских играх 2015 года и трех розыгрышах Евролиги (2016, 2018, 2019 гг.).

Среди спортивных достижений Кристины Бесман выделяются серебро чемпионата Азербайджана в 2016 году, бронза чемпионата Азербайджана в 2017-м, победа в чемпионате Финляндии в 2019 году, победа в розыгрыше Евролиги в 2016-м и победа на Играх исламской солидарности в 2017 году.