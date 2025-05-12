Омск-Информ
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·Спорт

До работы в Омске Александр Кошкин возглавлял клубы в Красноярске, Южно-Сахалинске и Челябинске.
Министр спорта Омской области Алексей Ленберг рассказал о назначении нового тренера волейбольной команды «Омичка». Им стал Александр Кошкин.
До прихода в Омск специалист вел активную карьеру тренера с 2012 года. Прошлый сезон он провел в клубе московского «Динамо», а ранее успел поработать с мужскими и женскими командами в разных городах России, среди которых Красноярск, Южно-Сахалинск и Челябинск.
Под руководством Александра Кошкина волейболисты добивались серьезных успехов: выигрывали бронзу молодежного чемпионата мира, становились третьими в Высшей лиге А и Суперлиге, завоевывали серебро Кубка России.
Напомним, что Андрей Подкопаев покинул пост главного тренера, а вместе с ним команду оставили капитан и несколько ведущих волейболисток.
Мария Филимонова
·Спорт

До работы в Омске Александр Кошкин возглавлял клубы в Красноярске, Южно-Сахалинске и Челябинске.
Министр спорта Омской области Алексей Ленберг рассказал о назначении нового тренера волейбольной команды «Омичка». Им стал Александр Кошкин.
До прихода в Омск специалист вел активную карьеру тренера с 2012 года. Прошлый сезон он провел в клубе московского «Динамо», а ранее успел поработать с мужскими и женскими командами в разных городах России, среди которых Красноярск, Южно-Сахалинск и Челябинск.
Под руководством Александра Кошкина волейболисты добивались серьезных успехов: выигрывали бронзу молодежного чемпионата мира, становились третьими в Высшей лиге А и Суперлиге, завоевывали серебро Кубка России.
Напомним, что Андрей Подкопаев покинул пост главного тренера, а вместе с ним команду оставили капитан и несколько ведущих волейболисток.
Мария Филимонова