Возвращение омской команды в элиту российского волейбола получилось огненным. Судьба матча висела на волоске.

Волейболистки «Омички» провели стартовый матч в рамках регулярного чемпионата Суперлиги. Омская команда вернулась в элиту российского волейбола спустя 8 лет и сразу показала, что готова биться до победного.

Сегодня на домашнем паркете была обыграна «Спарта» из Нижнего Новгорода. Судьба матча решилась только на тай-брейке, в котором нервы хозяек площадки оказались крепче – 25:23, счет по партиям 3:2 в пользу «Омички».

Через неделю, 21 сентября, омская команда сыграет на выезде против красноярского «Енисея».