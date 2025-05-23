Сегодня демонтирована лестница спорткомплекса. «Омск-информ» узнал подробности.

Сегодня, 23 мая, появились кадры начавшегося ремонта аварийного СКК имени Блинова в Омске.

Спорткомплекс 1986 года постройки, рассчитанный на 5,2 тысячи зрителей, долгое время был главной спортивной ареной Омска и даже городской достопримечательностью. Эта локация считалась домашней ареной омского «Авангарда» и волейбольной команды «Омичка», а также площадкой для проведения концертов приезжих артистов. Здание пустует с 2020 года.

Фотофакт начала реставрации объекта стал неожиданностью для широкой общественности. До последнего времени вопрос находился в подвешенном состоянии. Известно, что проект реконструкции СКК в феврале нынешнего года прошел экспертизу. На его ремонт нужны 2 млрд рублей, деньги на эти цели федеральные власти хотят выделить в течение трех лет. 30 апреля, перед началом четвертого матча полуфинальной серии Кубка Харламова между «Омскими Ястребами» и СКА-1946, было объявлено о начале ремонтных работ при поддержке областных властей. А 16 мая СКК показали побывавшему в Омске министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву. Вероятно, после этого дело могло сдвинуться с мертвой точки.

Сегодня сотрудники подрядной организации приступили к демонтажным работам на крыльце спорткомплекса. «Омск-информ» побывал на месте и выяснил некоторые детали. Как оказалось, строители разбирают старые бетонные конструкции у левого крыльца лестницы, облицовку и плитку вручную и спецтехникой. От ступенек остались горки строительного мусора.

Один из работников уточнил сроки демонтажа, после которого начнется непосредственно капитальный ремонт. Всего сотрудникам подрядной организации дали три месяца.

– Конкретно о сроках ремонта я не знаю, мы отвечаем только за демонтаж. Дальше уже другие продолжат ремонт. На демонтаж нам дали три месяца, – сказал строитель.

Следовательно, непосредственно реконструкция здания начнется осенью. Источники финансирования по-прежнему не называются. Сами сотрудники компании отказались раскрывать детали капитального ремонта и называть организацию, в которой трудятся.