Омск-Информ
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·Спорт

Министр спорта России оценил состояние комплекса во время визита в регион.

Сегодня, 16 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым посетили СКК имени Виктора Блинова. В ходе визита глава региона обратился к министру с просьбой о поддержке в восстановлении спортивного комплекса.

– К сожалению, спортивный комплекс простаивает уже долгое время, и очень важно его восстановить, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что комплекс имени Виктора Блинова имеет богатую историю и играет значимую роль для Омской области.

Алексей Новиков
·Спорт

Министр спорта России оценил состояние комплекса во время визита в регион.

Сегодня, 16 мая, губернатор Омской области Виталий Хоценко вместе с министром спорта России Михаилом Дегтярёвым посетили СКК имени Виктора Блинова. В ходе визита глава региона обратился к министру с просьбой о поддержке в восстановлении спортивного комплекса.

– К сожалению, спортивный комплекс простаивает уже долгое время, и очень важно его восстановить, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что комплекс имени Виктора Блинова имеет богатую историю и играет значимую роль для Омской области.

Алексей Новиков