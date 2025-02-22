Омск-Информ
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·Спорт

На проведение работ по капитальному ремонту требуется 2 млрд рублей.

Проект капитального ремонта СКК имени Блинова в Омске прошел государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано накануне, 21 февраля. Согласно единому государственному реестру заключений, проектную документацию готовило ООО ПБ «РИЦ».

В начале февраля вопрос капитального ремонта СКК обсуждался на встрече депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Парламентарий передал письмо региона по запросу на капремонт спорткомплекса. Деньги на эти цели – около 2 млрд рублей – обещают выделить в течение трех лет.

·Спорт

На проведение работ по капитальному ремонту требуется 2 млрд рублей.

Проект капитального ремонта СКК имени Блинова в Омске прошел государственную экспертизу. Положительное заключение было выдано накануне, 21 февраля. Согласно единому государственному реестру заключений, проектную документацию готовило ООО ПБ «РИЦ».

В начале февраля вопрос капитального ремонта СКК обсуждался на встрече депутата Госдумы от Омской области Олега Смолина с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Парламентарий передал письмо региона по запросу на капремонт спорткомплекса. Деньги на эти цели – около 2 млрд рублей – обещают выделить в течение трех лет.