Омская область снова обратилась с этим вопросом к федеральному правительству.
Вчера депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин встретился с заместителем председателя правительства России Дмитрием Чернышенко. Депутат передал федеральному чиновнику письмо по запросу на капитальный ремонт СКК имени Блинова.
– Цена этой задачи – около 2 млрд рублей. Понятно, что в бюджет 2025 года мы вряд ли попадем, но зампред дал поручение министерству спорта внимательно изучить наше предложение. Продолжим работу с Минспортом, чтоб в рамках действующей бюджетной трехлетки мы получили средства на ремонт, – рассказал Смолин.
Напомним, в 2020 году по требованию прокуратуры комплекс закрыли из-за нарушений правил пожарной безопасности. Его капитальный ремонт планировался до 2024 года, однако этого не случилось.
Сообщалось также, что омские власти ищут 1,3 млрд на ремонт СКК. Такую сумму летом 2023 года называли чиновники.