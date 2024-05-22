После капитального ремонта спортивный комплекс станет домашней площадкой для омских игровых команд.
Власти Омской области прорабатывают варианты привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников для проведения капитального ремонта СКК имени Блинова, сообщает портал om1.ru со ссылкой на региональное Минспорта. На проведение работ требуется 1,3 млрд рублей.
Эту сумму в конце лета прошлого года называл прежний глава ведомства Дмитрий Крикорьянц. Он отмечал, что здание СКК уже не является аварийным.
– В настоящее время аварийным признан только стилобат. Нами получено заключение экспертизы, есть проект, и сейчас наша задача – найти финансирование, порядка 1,3 млрд рублей, чтобы привести здание в нормативное состояние, – говорил тогдашний министр. – Думаем, что эту проблему решим, потому что СКК нам действительно необходим. Это будет универсальная арена для проведения и игр наших клубов, и других соревнований.
Его сменщик Иван Колесник, комментируя ситуацию с СКК в конце января, отмечал, что судьбой спортивного комплекса заинтересовался глава региона Виталий Хоценко.
– Мы показали этот объект Виталию Хоценко, он очень им заинтересовался. Мы делаем все возможное для того, чтобы его восстановить. У нас на сегодняшний день есть проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта, которая прошла государственную экспертизу. Сейчас идет работа по взаимодействию с инвесторами, – сказал глава Минспорта.
При этом Колесник отметил, что отремонтированный комплекс может стать площадкой для омских спортивных клубов. Например, объект могут отдать для проведения матчей баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан».