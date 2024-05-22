После капитального ремонта спортивный комплекс станет домашней площадкой для омских игровых команд.

После капитального ремонта спортивный комплекс станет домашней площадкой для омских игровых команд.

Власти Омской области прорабатывают варианты привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников для проведения капитального ремонта СКК имени Блинова, сообщает портал om1.ru со ссылкой на региональное Минспорта. На проведение работ требуется 1,3 млрд рублей.

Эту сумму в конце лета прошлого года называл прежний глава ведомства Дмитрий Крикорьянц. Он отмечал, что здание СКК уже не является аварийным.

– В настоящее время аварийным признан только стилобат. Нами получено заключение экспертизы, есть проект, и сейчас наша задача – найти финансирование, порядка 1,3 млрд рублей, чтобы привести здание в нормативное состояние, – говорил тогдашний министр. – Думаем, что эту проблему решим, потому что СКК нам действительно необходим. Это будет универсальная арена для проведения и игр наших клубов, и других соревнований.

Его сменщик Иван Колесник, комментируя ситуацию с СКК в конце января, отмечал, что судьбой спортивного комплекса заинтересовался глава региона Виталий Хоценко.

– Мы показали этот объект Виталию Хоценко, он очень им заинтересовался. Мы делаем все возможное для того, чтобы его восстановить. У нас на сегодняшний день есть проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта, которая прошла государственную экспертизу. Сейчас идет работа по взаимодействию с инвесторами, – сказал глава Минспорта.

При этом Колесник отметил, что отремонтированный комплекс может стать площадкой для омских спортивных клубов. Например, объект могут отдать для проведения матчей баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан».