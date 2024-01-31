Омск-Информ
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·Общество

После ремонта комплекс может стать площадкой для омских спортивных клубов.
Глава регионального Минспорта Иван Колесник рассказал о ситуации с ремонтом СКК им. В. Блинова. По его словам, этот объект является знаковым для омичей.
– Мы показали этот объект Виталию Хоценко, он очень им заинтересовался. Мы делаем все возможное для того, чтобы его восстановить. У нас на сегодняшний день есть проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта, которая прошла государственную экспертизу. Сейчас идет работа по взаимодействию с инвесторами, – заявил глава Минспорта в эфире «Вести Омск».
При этом Колесник отметил, что отремонтированный комплекс может стать площадкой для омских спортивных клубов. Например, объект могут отдать для проведения матчей баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан».
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·Общество

После ремонта комплекс может стать площадкой для омских спортивных клубов.
Глава регионального Минспорта Иван Колесник рассказал о ситуации с ремонтом СКК им. В. Блинова. По его словам, этот объект является знаковым для омичей.
– Мы показали этот объект Виталию Хоценко, он очень им заинтересовался. Мы делаем все возможное для того, чтобы его восстановить. У нас на сегодняшний день есть проектно-сметная документация на капитальный ремонт этого объекта, которая прошла государственную экспертизу. Сейчас идет работа по взаимодействию с инвесторами, – заявил глава Минспорта в эфире «Вести Омск».
При этом Колесник отметил, что отремонтированный комплекс может стать площадкой для омских спортивных клубов. Например, объект могут отдать для проведения матчей баскетбольного клуба «Нефтяник-Титан».
1417