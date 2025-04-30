Омск-Информ
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·Общество

Дату начала работ клуб не сообщает.
Хоккейный клуб «Авангард» решил восстановить крытый ледовый стадион СКК имени Блинова в Омске. Как сообщили сегодня на «G-Drive Арене», в этом ХК поддержит правительство Омской области.
Напомним, проект капремонта СКК Блинова прошел госэкспертизу. На работы требуется 2 млрд рублей. В феврале сообщалось, что деньги на это появятся в течение трех лет.
Здание 1986 года постройки пустует с 2020 года. Планируется, что оно станет не только игровой, но и концертной площадкой. Однако, когда это произойдет, пока неизвестно.
Андрей Андреев
·Общество

Дату начала работ клуб не сообщает.
Хоккейный клуб «Авангард» решил восстановить крытый ледовый стадион СКК имени Блинова в Омске. Как сообщили сегодня на «G-Drive Арене», в этом ХК поддержит правительство Омской области.
Напомним, проект капремонта СКК Блинова прошел госэкспертизу. На работы требуется 2 млрд рублей. В феврале сообщалось, что деньги на это появятся в течение трех лет.
Здание 1986 года постройки пустует с 2020 года. Планируется, что оно станет не только игровой, но и концертной площадкой. Однако, когда это произойдет, пока неизвестно.
Андрей Андреев