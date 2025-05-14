Руслан Сабарлеев стал заместителем директора департамента строительства. Он пришел из Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

Мэр Омска Сергей Шелест объявил о назначении заместителя директора департамента строительства. Им стал Руслан Сабарлеев. Специалист приступил к работе в новой должности.

Руслан Сабарлеев получил квалификацию инженера по специальности «Электроснабжение» в омском политехе. С 2005 по 2025 год работал в Управлении дорожного хозяйства и благоустройства на различных должностях: от дорожного рабочего до начальника сектора по содержанию инженерных сетей и коммуникаций.

В департаменте строительства чиновнику поручили стратегические вопросы строительства линий наружного освещения, реконструкции и капитального ремонта, а также строительства новых автомобильных дорог и мостов на территории города.

В прошлом году в ведомстве случился массовый исход. В июле 2024 года уволился директор департамента Михаил Веселев, а в августе – заместитель директора ведомства Михаил Сизов. Уже в нынешнем году в марте ушел перзам директора департамента Александр Кох.

На место главы ведомства взяли Александра Маера. На минувшей неделе пост первого заместителя директора депстроя получила Анна Даминова. Теперь в ведомстве есть и «обычный» зам.