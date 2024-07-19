Глава города Сергей Шелест объявил об отставке своего заместителя, директора департамента транспорта Михаила Веселева.
Сегодня, 19 июля, мэр Омска Сергей Шелест официально объявил об отставке своего заместителя, директора департамента строительства Михаила Веселева. «Омск-информ» вчера первым анонсировал этот уход. Глава города объяснил уход усталостью от груза ответственности.
– Подписал заявление по собственному желанию. Никаких подводных камней нет: человек устал, груз ответственности очень велик, много проектов, за которые ты буквально отвечаешь головой, – сказал Шелест. – Желаю Михаилу Геннадьевичу успехов в профессиональной деятельности и надежного семейного тыла.
Сегодня последний день работы заместителя главы города, директора департамента строительства. О назначении нового руководителя мэр пообещал сообщить позже. Напомним, Михаил Веселев работает в этой должности с 17 февраля 2023 года.