Глава города заявил, что его заместитель уволился по личным обстоятельствам.
В мэрии Омска произошла крупная отставка. Как рассказали «Омск-информу» инсайдеры, знакомые с ситуацией, завтра, 19 июля, последний день работы заместителя мэра, директора департамента строительства Михаила Веселева.
Глава города Сергей Шелест подтвердил эту информацию и уточнил редакции, что его заместитель уволился по собственному желанию.
- Это правда, Михаил Геннадьевич попросил об отставке по личным обстоятельствам. Согласовал. Желаю ему удачи. Несмотря на то, что сейчас у департамента строительства много задач, мы не в рабовладельческом строе. Кандидат на эту должность есть, проходит согласование, - пояснил Шелест.
Новый руководитель известен, но его имя пока не называется. Михаил Веселев работал вице-мэром, главой департамента строительства Омска с 17 февраля 2023 года.