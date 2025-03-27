Первый заместитель директора департамента строительства Александр Кох, по данным инсайдеров, скоро покинет этот пост.

Из департамента строительства Омска по весне вновь начался массовый исход. По данным источников «СуперОмска», ведомство в начале апреля покинет первый заместитель директора департамента строительства Александр Кох.

Именно этот специалист отвечал за ремонт зданий. Александр Кох пришел в депстрой из департамента образования, где курировал аварийные и ремонтно-строительные работы.

До Александра Коха, проработавшего чуть больше полугода, кресло первого заместителя директора департамента строительства занимал Михаил Сизов. Который стремительно оставил пост в августе прошлого года. А еще раньше, в июле, с должности директора департамента уволился Михаил Веселев. Мэр Сергей Шелест тогда объяснил уход чиновника тем, что он устал от ответственности. В депстрое Омска на протяжении многих лет не держатся руководители, поскольку в кулуарах это ведомство считается «расстрельным». Однако последний год наблюдается особенно интенсивная текучка.