Омск-Информ
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·Политика

Михаил Сизов отработал свой последний рабочий день.

Сегодня, 2 августа, в Омске стремительно ушел в отставку заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов. Сегодня у него был последний рабочий день, сообщает «СуперОмск».

– Заявление по собственному желанию он написал еще в начале июля и, отработав согласованный с руководством срок, переходит в одну из коммерческих компаний Омска, где продолжит трудиться по профильной специальности, – рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

Ранее сообщалось, что Михаил Сизов может возглавить департамент строительства взамен ушедшего в отставку Михаила Веселева. Судя по всему, теперь вакантными остаются сразу две руководящие должности в ведомстве. Таким образом, остается открытым вопрос, кто возглавит департамент строительства.

·Политика

Михаил Сизов отработал свой последний рабочий день.

Сегодня, 2 августа, в Омске стремительно ушел в отставку заместитель директора департамента строительства Михаил Сизов. Сегодня у него был последний рабочий день, сообщает «СуперОмск».

– Заявление по собственному желанию он написал еще в начале июля и, отработав согласованный с руководством срок, переходит в одну из коммерческих компаний Омска, где продолжит трудиться по профильной специальности, – рассказали в пресс-службе мэрии Омска.

Ранее сообщалось, что Михаил Сизов может возглавить департамент строительства взамен ушедшего в отставку Михаила Веселева. Судя по всему, теперь вакантными остаются сразу две руководящие должности в ведомстве. Таким образом, остается открытым вопрос, кто возглавит департамент строительства.