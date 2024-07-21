В статусе исполняющего обязанности главы ведомства начнет работать Михаил Сизов.

Стало известно, кто возглавит департамент строительства после ухода Михаила Веселева. Как первым сообщал «Омск-информ», в пятницу, 19 июля, у вице-мэра, курирующего строительный блок, был последний рабочий день. По словам мэра Сергея Шелеста, чиновник устал.

По данным источников редакции, по сложившейся традиции, с понедельника, 22 июля, в статусе исполняющего обязанности главы департамента станет трудиться Михаил Сизов. До последнего момента он пребывал в должности заместителя главы депстроя.

- Как правило, после отставки или ухода главы ведомства в мэрии не ищут новые кадры. А повышают в должности заместителей или перзамов, - пояснил источник «Омск-информа».

Так было, в частности, с директором департамента архитектуры Ириной Гаак, ушедшей в декретный отпуск. Ее обязанности с 17 июня стала исполнять Татьяна Фролова.