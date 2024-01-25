Омичей ожидает капитальный ремонт сразу двух мостов. Один из них придется временно закрыть для движения.

Омичей ожидает капитальный ремонт сразу двух мостов. Один из них придется временно закрыть для движения.

В ближайшие несколько лет в Омске планируют капитальный ремонт сразу двух мостов – Комсомольского и 60-летия ВЛКСМ. В настоящее время проектная документация по объектам проходит государственную экспертизу.

– В первую очередь работы начнутся на мосту 60-летия ВЛКСМ. Работы по плану будут проходить в два дорожных сезона в 2024-2026 годах. Предварительно рано говорить о том, как будет проходить ограничение движения для транспорта. Когда будет понимание по финансированию, исходя из этого составим график работ и уже точно расскажем об организации движения, – отметил заместитель главы департамента строительства Михаил Сизов.

Стоимость ремонта моста у Телецентра обойдется в 3 млрд рублей. По проектной документации, на мосту будут перекрывать до 4 полос. На объекте планируют расширить проезжую часть, провести ремонт бетонных и металлических поверхностей и обустроить инженерные сети.

Ремонт Комсомольского моста пройдет в Омске в 2025–2026 годах. По словам Михаила Сизова, работы на объекте будут глобальными, поэтому движение на мосту будет полностью перекрыто на 4-5 месяцев.

– Предстоит большая работа. Это замена пролетного строения, плиты и крайних балок. Поэтому движение придется полностью перекрывать, – отметил Сизов.

Стоимость капремонта Комсомольского моста обойдется примерно в 1 млрд рублей. Работы запланированы на 2025–2026 годы.