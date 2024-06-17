Изменения произошли в департаменте архитектуры и градостроительства, который сейчас работает без постоянного руководителя.

Изменения произошли в департаменте архитектуры и градостроительства, который сейчас работает без постоянного руководителя.

Мэр Омска Сергей Шелест 11 июня внес изменения в штатное расписание департамента архитектуры и градостроительства. Как стало известно «Омск-информу», документ предполагает упразднение должности заместителя главы ведомства, главного инженера. Судя по всему, Татьяна Вагина, занимающая эту должность, попадет под сокращение. По данным редакции, вводится ставка заместителя главы ведомства, который будет курировать юридические вопросы.

Кроме того, по новому штатному расписанию вместо одного советника и двух главных специалистов у главы ведомства появятся три советника. В остальном структура департамента останется прежней.

Единственной интригой остается назначение главы ведомства. Татьяна Фролова сейчас работает в статусе и.о. Прежний директор департамента Ирина Гаак ушла в декрет, но еще указана на странице департамента. Ведомство является стратегическим в структуре мэрии Омска, поскольку занимается вопросами земельных отношений и выдачей разрешений на строительство.