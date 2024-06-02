О своем уходе в декретный отпуск чиновница сообщала около двух месяцев назад.

О своем уходе в декретный отпуск чиновница сообщала около двух месяцев назад.

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Ирина Гаак во второй раз стала мамой. Радостным событием она легко и ненавязчиво поделилась на своей страничке в социальной «ВКонтакте».

– День защиты детей с новым смыслом. Счастье случилось! – сообщила Ирина Гаак.

Пост чиновница сопроводила милой картинкой, на которой изображена пара вязаных детских башмачков.

Об уходе в декретный отпуск Ирина Гаак сообщала около двух месяцев назад, в начале апреля. Департаментом архитектуры и градостроительства она руководит с мая 2023 года, до этого была первым заместителем директора Светланы Роговой.