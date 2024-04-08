Ирина Гаак заняла пост руководителя департамента в начале мая прошлого года. Сегодня она объявила об уходе в декретный отпуск.

Ирина Гаак заняла пост руководителя департамента в начале мая прошлого года. Сегодня она объявила об уходе в декретный отпуск.

Руководитель департамента архитектуры и градостроительства омской мэрии Ирина Гаак уходит в декретный отпуск. Об этом чиновница написала в социальных сетях.

– Мои дорогие коллеги тепло и трогательно проводили меня в декретный отпуск. Вот уже совсем скоро я стану во второй раз мамой, – сообщила Гаак. – Спасибо всем за поддержку и сотрудничество на протяжении нашего общего профессионального пути, за те удивительные моменты, которые мы разделили вместе.

Чиновница отметила, что ей будет очень не хватать команды департамента и любимой работы.

Гаак руководила структурой мэрии с начала мая 2023 года. До этого она была первым заместителем директора департамента.