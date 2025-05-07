Омск-Информ
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·Политика

Анна Даминова будет курировать строительство и капремонт детских садов и школ.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о громком назначении в структуре городской администрации. Первым заместителем директора департамента строительства назначена Анна Даминова. Она будет курировать строительство и капитальный ремонт детских садов и школ на территории Омска.

– Анна Сергеевна – выпускница СибАДИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До назначения на должность прошла путь от специалиста 1-й категории до начальника управления контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения, – рассказал о молодой чиновнице глава города.  

Добавим, что Анна Даминова будет единственным заместителем главы депстроя Александра Маера.

·Политика

Анна Даминова будет курировать строительство и капремонт детских садов и школ.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о громком назначении в структуре городской администрации. Первым заместителем директора департамента строительства назначена Анна Даминова. Она будет курировать строительство и капитальный ремонт детских садов и школ на территории Омска.

– Анна Сергеевна – выпускница СибАДИ по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До назначения на должность прошла путь от специалиста 1-й категории до начальника управления контроля за ходом строительства объектов социально-культурного и жилищного назначения, – рассказал о молодой чиновнице глава города.  

Добавим, что Анна Даминова будет единственным заместителем главы депстроя Александра Маера.