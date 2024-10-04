Омск-Информ
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·Политика

Главой ведомства стал чиновник, исполнявший обязанности руководителя.
В минувшую среду, 2 октября, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении нового директора департамента строительства. Как сообщает «СуперОмск», повышение получил первый заместитель Александр Маер.
Напомним, департамент строительства остался без руководителя в июле, когда пост покинул Михаил Веселев. До назначения руководителем Маер был исполняющим обязанности.
Ранее в департаменте строительства Омска назначили нового заместителя директора. С 10 сентября должность занял Александр Кох, до этого курировавший в департаменте образования ремонт и строительство детсадов и школ.
·Политика

Главой ведомства стал чиновник, исполнявший обязанности руководителя.
В минувшую среду, 2 октября, мэр Омска Сергей Шелест подписал распоряжение о назначении нового директора департамента строительства. Как сообщает «СуперОмск», повышение получил первый заместитель Александр Маер.
Напомним, департамент строительства остался без руководителя в июле, когда пост покинул Михаил Веселев. До назначения руководителем Маер был исполняющим обязанности.
Ранее в департаменте строительства Омска назначили нового заместителя директора. С 10 сентября должность занял Александр Кох, до этого курировавший в департаменте образования ремонт и строительство детсадов и школ.