По данным источников «Омск-информа», силовиков на самом деле интересует отнюдь не омский период работы генерал-майора в УФСИН.

В истории с задержанием вице-мэра, директора департамента общественной безопасности Омска, генерал-майора Константина Книса появились новые детали.

О задержании Книса сотрудниками правоохранительных органов сообщалось в конце прошлой недели, 11 апреля чиновника поместили под домашний арест. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия, либо с применением оружия, либо с причинением тяжких последствий»). По данным следователей, с февраля 2021 года по 4 декабря 2023 года, когда Книс руководил УФСИН России по Омской области, он организовал неправомерную эксплуатацию служебного катера, принадлежащего исправительной колонии № 6. Ущерб оценили более чем в 1,6 млн рублей. Вину генерал-майор не признал.

Как сообщил «Омск-информу» источник в силовых структурах, злополучный катер долгое время находился в перечне списанного УФСИН имущества. Судно отремонтировали за счет ведомства и нашли ему применение.

– Руководство ведомства обнаружило списанный катер. Его отремонтировали на средства УФСИН и использовали для прогулок. Причем на судне ходили, и не раз, не только Книс, но и его подчиненные, – рассказал собеседник редакции.

По данным инсайдера, претензии следователей на самом деле связаны с периодом работы Книса в Тверской области.

– На самом деле в уголовном деле Книса могут всплыть подробности, касающиеся его службы в должности начальника УФСИН по Тверской области, – отметил источник, знакомый с ситуацией.

Временно исполняющим полномочия начальника УФСИН России по Тверской области Константин Книс работал с июня 2015 года. Через год, в июле 2016-го, он стал руководителем данного ведомства.

УФСИН России по Омской области Книс руководил с 1 мая 2019 года по 6 декабря 2023 года. В феврале 2024 года его назначили заместителем мэра Омска, директором департамента общественной безопасности. Чиновник также курирует департамент контрактной системы в сфере закупок.

Материалы по теме:

В Омске задержали вице-мэра Константина Книса.

Стало известно, за что задержали вице-мэра Омска Книса.

Экс-главу омского УФСИН Книса задержали за прогулки на служебном катере.