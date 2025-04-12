Омск-Информ
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·Политика

До перехода в городскую администрацию он возглавлял УФСИН России по Омской области.

Правоохранительные органы задержали вице-мэра Омска, директора департамента общественной безопасности Константина Книса. До прихода в городскую администрацию он возглавлял УФСИН России по Омской области. Вопросы у силовиков возникли именно к этому периоду работы Книса. 

– Силовики задержали Константина Книса. Причина – период работы в УФСИН, – цитирует ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

Руководителем УФСИН по Омской области он был с мая 2019 года по конец 2023-го. В феврале 2024 года Книс стал директором департамента общественной безопасности мэрии Омска. 

Следственный комитет пока не комментирует задержание чиновника. 

Материалы по теме:

Стало известно, за что задержали вице-мэра Омска Книса.

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·Политика

До перехода в городскую администрацию он возглавлял УФСИН России по Омской области.

Правоохранительные органы задержали вице-мэра Омска, директора департамента общественной безопасности Константина Книса. До прихода в городскую администрацию он возглавлял УФСИН России по Омской области. Вопросы у силовиков возникли именно к этому периоду работы Книса. 

– Силовики задержали Константина Книса. Причина – период работы в УФСИН, – цитирует ТАСС со ссылкой на источник в органах власти.

Руководителем УФСИН по Омской области он был с мая 2019 года по конец 2023-го. В феврале 2024 года Книс стал директором департамента общественной безопасности мэрии Омска. 

Следственный комитет пока не комментирует задержание чиновника. 

Материалы по теме:

Стало известно, за что задержали вице-мэра Омска Книса.

8084