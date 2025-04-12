Его обвиняют в превышении должностных полномочий при отягчающих обстоятельствах.

Выяснились подробности задержания в Омске заместителя мэра города Константина Книса. Как сообщалось ранее, у силовиков возникли претензии к периоду работы Книса в системе ФСИН России. С 2019 по 2023 годы он был руководителем УФСИН по Омской области.

По данным «Коммерческих вестей», Кнису предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия, либо с применением оружия, либо с причинением тяжких последствий»). Вчера, 11 апреля, судья Куйбышевского районного суда Омска Руслан Хасаншин вынес решение о мере пресечения – домашний арест. Следствие и прокуратура ходатайствовали о заключении Книса под стражу.

По данным источника «Омск-информа» в силовых структурах, Кнису светит реальный тюремный срок. Речь идет о нескольких эпизодах превышения должностных полномочий. Сам Константин Книс вину не признает.