Экс-главу омских тюрем Книса начнут судить за служебный катер и взятки бильярдным столом

Основной пул претензий силовиков связан со взятками бывшему главе, которые в УФСИН были поставлены на поток.

пресс-служба администрации Омска

В Омске в ближайшие месяцы начнут судить бывшего вице-мэра Омска и экс-руководителя регионального УФСИН Константина Книса. Его обвиняют во взятках и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом «Омск-информу» заявил заместитель начальника СУ СК по Омской области Михаил Зайцев.

По его словам, расследование дела завершается.

– Заканчивается расследование уголовного дела в отношении экс-главы УФСИН по Омской области. Ему вменяется получение взяток от различных руководителей и подчиненных учреждений, – сказал Зайцев.

По данным инсайдера редакции, силовики предполагают, что на протяжении работы Книс получил очень много материальных ценностей от своих подчиненных. Следком собирается направить дело прокурору. В январе – феврале обвинительное заключение будет направлено в суд.

Первоначально сообщалось, что, по данным силовиков, с февраля 2021 года по декабрь 2023 года Константин Книс пользовался служебным катером УФСИН для поиска скрывшихся. Но никто им не пользовался. А экс-руководителю омских тюрем катер пригодился. Содержание, зарплата сотрудника и заправка плавсредства обошлись в 2 млн рублей.

В деле также фигурирует получение взятки забором за 855 тыс. рублей. Кроме того, следствие предполагает, что Книс присвоил бильярдный стол из ведомственного дома отдыха за 500 тыс. рублей. Сам обвиняемый не стал давать показания.