Показаний не дает: бывшего вице-мэра Омска Книса обвиняют в присвоении бильярдного стола

В делах фигурируют не только служебный катер и взятка-забор.

пресс-служба администрации Омска

Сегодня в Омске состоялась пресс-конференция представителей прокуратуры, следственного комитета и полиции. Правоохранители рассказали о коррупции в регионе. В том числе речь шла о деле бывшего вице-мэра Омска и бывшего начальника регионального УФСИН Константина Книса. Его обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Следствие утверждает, что с февраля 2021 года по декабрь 2023 года Книс организовал эксплуатацию служебного катера УФСИН. Также его обвиняют в получении взятки забором. Сегодня выяснилось, что в деле фигурируют не только забор и катер, но и бильярд.

– Он бильярдный стол из ведомственного отдыха перевез к себе. Стоимость бильярда – около 500 тысяч рублей, – рассказал заместитель руководителя Второго отдела по расследованию особо важных дел Юрий Остапенко.

Забор оценивается в 855 тысяч рублей. Обслуживание катера, которым пользовался Книс и который не нужен колонии, обошлось почти в 2 млн рублей.

– Официально катер предназначен для поиска скрывшихся. При этом за последние годы таких фактов не было. Между тем на содержание катера, на топливо, на заработную плату специального сотрудника тратились большие деньги, – объяснил Остапенко.

При этом сам Книс не дает никаких показаний. Однако расследование находится на завершающей стадии. Уже в следующем году Книс может предстать перед судом.