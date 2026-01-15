В Омске взятки чиновникам носят в коробках с мартини

Многие коррупционные преступления раскрываются благодаря переписке мздоимцев в месседжерах. Они думают, что это безопасно.

Ровно 15 лет назад, 15 января 2011 года, был образован Следственный комитет России – в отдельный федеральный орган он выделился из структур прокуратуры. Во вновь созданную силовую организацию передали все уголовные дела коррупционной направленности. Новое ведомство сделало аресты высокопоставленных чиновников неотъемлемой частью новостной повестки.

Немного впечатляющей статистики: за это время омскими следователями раскрыто более 28 тыс. преступлений, 4,5 тыс. из них коррупционные. Сумма установленного в ходе следствия ущерба составила 27,5 млрд рублей. В ходе следствия было возмещено почти 6 миллиардов, наложен арест на имущество коррупционеров на сумму 13 млрд рублей.

Следственному комитету удалось выстроить мобильную, четко работающую и криминалистически оснащенную систему следственных органов. В ведомстве действуют криминалистический и судебно-экспертный центры, позволяющие решать задачи при раскрытии и расследовании любых преступлений. Одним из важных направлений работы криминалистов является раскрытие и расследование преступлений прошлых лет. Таковых за все эти годы набралось 1338.

В ноябре прошлого года заместителем руководителя СУ СК по Омской области был назначен полковник юстиции Михаил Зайцев, продолжительное время возглавлявший Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики). Накануне юбилея ведомства он дал большое интервью «Омск-информу», рассказав об изменениях в управлении за минувшие 15 лет и судьбе самых громких должностных уголовных дел в Омске.

Отметим, что, заняв высокий пост, Михаил Зайцев не превратился в «силового» чиновника. О раскрытых и текущих делах он по-прежнему рассказывает с блеском в глазах, делясь интересными деталями и ранее неизвестными фактами.

«Раскрывать дела уже научился»

– Михаил Анатольевич, общественности вы хорошо известны как руководитель Второго отдела по расследованию особо важных дел. Удалось адаптироваться к новому статусу?

– Во втором отделе у меня был коллектив из 11 следователей. Сейчас у нас 112 следователей, в том числе руководители и заместители. Конечно, объемы работы в разы больше. Скажу честно, раньше мог позволить себе уйти в 18–19 часов, теперь раньше 21 часа не получается.

На прежней должности задерживались на работе, если происходили «реализации» – взаимодействие с сотрудниками других правоохранительных ведомств, например, при фиксации факта передачи взятки. Объясняю: силовики наблюдают ситуацию какое-то время, и наступает момент, когда надо реагировать – задерживать предполагаемого преступника. Это и есть «реализация». Это может произойти в любое время – такое не ждет до понедельника.

Однако в новой должности работать интересней. В мои обязанности входит организация работы всего управления: городские и сельские отделы. Работа с кадрами и со всеми подразделениями постепенно расширяется. Раскрывать дела я уже научился, а обеспечение бесперебойной работы всего ведомства мне еще предстоит освоить.

Машина с «пьяными» протоколами

– Если уж заговорили, то поясните, как происходит «реализация»?

– Несколько лет назад были внесены изменения в примечания к статье 285 УК РФ. И было расширено понятие должностного лица. Под этот критерий попали не только высокопоставленные чиновники, но и руководители акционерных обществ и муниципальных унитарных предприятий, где есть участие государства. Потому круг подследственных стал шире.

Как только поступают материалы, создается следственная оперативная группа, и проводятся обыски по месту жительства. Действовать нужно быстро, иначе фигурант может уничтожить улики или распространить информацию по знакомым. Нередки были случаи уничтожения доказательств, как в криминальных фильмах: что-то сжигается, отъезжает какая-то машина.

Помню, была реализация в отношении сотрудников ГИБДД, которые, превышая свои полномочия, вымогали взятки с водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения. Тогда оперативники остановили машину, доверху наполненную протоколами с самыми разными нарушениями правил дорожного движения.

Приговоры по коррупционным преступлениям с каждым годом становятся все строже. Особенно это касается высокопоставленных чиновников. Так, за взятку на 10 лет был осужден начальник УМВД города Омска Евгений Быков.

Миллион рублей в мессенджере

– Как изменилась система выявления фактов коррупции за годы вашей работы?

– Современные технологии по фиксации правонарушений чиновников сильно продвинулись вперед. Когда следственный комитет был только образован, задержание в 80 % случаев происходило в личном кабинете чиновника, прямо на рабочем месте или в служебном помещении. Представители власти ничего не боялись. Даже были случаи, когда человек шел на встречу с камерой для фиксации незаконных действий. И чиновник, сидя в кабинете, говорил: «Вы что, мне взятку предлагаете? Ну давайте!» Такие случаи были, но давно. Теперь таких задержаний стало в разы меньше.

Сейчас все нюансы получения «подарка» чиновники и коммерсанты стали обсуждать в мессенджерах – телеграме и ватсапе. Общение по телефону практически прекратилось. Часто стали появляться моменты, когда, обсуждая что-то, стороны неожиданно прекращали разговор на фразе: «Звони на ватсап».

Поначалу на этом след коррупционера или преступников общеуголовной направленности терялся. Постепенно появились технические возможности работы с самим носителем информации, компьютером, телефоном или планшетом.

Сейчас доступна подробнейшая переписка. Был случай, когда взяткодатель прислал чиновнику в чат как подтверждение фотографию запечатанной пачки с миллионом рублей со словами: «Это для тебя!». Люди раньше были убеждены, что переписка в мессенджерах абсолютно неконтролируемое средство общения. Теперь это одно из доказательств преступления.

– Есть другие способы выявления коррупции, кроме мессенджеров?

– Сегодня появилась возможность получать информацию о взятке со стороны. Большинство «откатов» связаны с передачей денег за послабления при приемке товаров и услуг – это, как правило, 10 %. В большинстве случаев коммерсанты делают свою работу честно, однако иногда присутствует давление со стороны чиновников. Предпринимателей просто ставят в вынужденные условия, намекая на некие проблемы с документами. Конкуренция большая. Но сейчас все чаще коммерсанты сами идут на сотрудничество со следствием, подтверждая факт вымогательства и предоставляя переписку в мессенджерах.

Солдатова засела на Кипре

– Одно из самых резонансных коррупционных дел, которое, несмотря на давность, еще на слуху, было возбуждено в отношении экс-министра здравоохранения Омской области Ирины Солдатовой. Она, по версии следствия, заключала госконтракты с медицинскими компаниями по завышенным ценам. Известно, что она сбежала за границу. Почему до сих пор не удается ее депортировать?

– На период возбуждения уголовного дела она уже находилась за пределами Российской Федерации, и она приняла решение не возвращаться в Россию. Она находится на Северном Кипре. Информация от Интерпола. Если обвиняемая изъявит желание вернуться, дело оперативно будет направлено в суд.

Следствие провело много оценочных экспертиз, сопоставляя стоимость медицинского оборудования по документам со среднерыночными ценами. Отмечу, что вся техника, закупленная при Солдатовой по завышенным ценам, благополучно используется в омских больницах.

«Мартини не передаривай»

– Еще одно громкое уголовное дело – в отношении бывшего заместителя губернатора, экс-министра труда Владимира Куприянова. В ноябре прошлого года высокопоставленному чиновнику дали 7 лет строгого режима за взятки от руководителей подведомственных минтруду учреждений. Как удалось раскрыть это громкое преступление?

– В сборе доказательств помогли в том числе и мессенджеры. При этом у самого Куприянова была хорошая репутация. Такое, к сожалению, бывает часто. Распознать преступника заранее почти невозможно.

Взятки в минтруде были поставлены на поток. Это видели подчиненные Куприянова и фактически делали то же самое. В частности, в завершающей стадии находятся следственные действия в отношении начальника одного из управлений ведомства (руководителя финуправления минтруда Надежды Крапивы. – Прим. ред.). Были проведены оперативные мероприятия: зафиксировано, как ей передают взятку от подведомственных учреждений за общее покровительство по оплате ремонтов или субсидий. Давали не саквояжами, как в случае с Куприяновым, а деньгами. Только прятали в коробках с алкогольными напитками и в шоколадках. Да и просто в конвертах. Выдавали подельников их сообщения в мессенджерах: «Ты мартини получила? Никому не передаривай. Там сюрприз». Обвиняемая открывала, а там деньги. Кстати, в мартини была самая маленькая взятка.

Общая сумма «сюрпризов» достигла полумиллиона рублей. Расследование дела завершается.

– Как обстоят дела с судом над непосредственным подчиненным Куприянова, его первым заместителем Сергеем Добрых? Его обвиняют в превышении должностных полномочий, а именно в получении служебного автомобиля Haval от главы Омского дома-интерната Владимира Метлицкого. Прежнюю служебную машину чиновник разбил в аварии в феврале 2024 года.

– Уголовное дело рассматривается, следствием Добрых было предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ «Превышение полномочий».

– Есть данные, что передано в суд дело бывшего прокурора Ленинского и Кировского округов Дмитрия Назарова, обвиняемого в получении взятки в 3,5 млн рублей.

– Мы возбуждали уголовное дело, но заканчивал расследование Центральный аппарат СК РФ, дело рассматривается в суде.

Фролову еще осудят за дом на Пригородной

– Давайте отвлечемся непосредственно от коррупционеров. Есть история, которая вызывает много вопросов – это дело в отношении бывшего первого замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Татьяны Фроловой. Ее подозревали в незаконной выдаче разрешения на строительство дома на улице Пригородной компании «Мирапорт». После забивки свай соседние многоэтажки пошли трещинами. Несмотря на нахождение под домашним арестом, в июле прошлого года она заняла должность замглавы Октябрьского округа. Каков нынешний статус ее уголовного дела?

– Процессуальный статус обвиняемой прежний. Мнение следствия не изменилось. После получения заключений всех назначенных следствием строительных экспертиз уголовное дело будет направлено прокурору.

Доставка клубники в тюрьму

– Немало шума надела история с магазином при ИК-6. По делу проходят бывший начальник колонии Дмитрий Домин и его преемник в этой должности Николай Пилипенко. Насколько известно из осведомленных источников, торговая точка существовала там давно. Почему ВИП-магазин привлек внимание именно сейчас?

– Действительно, этот магазин существовал и ранее. Но доказательства были собраны в прошлом году. Грубо говоря, в год осужденным разрешено получать четыре посылки, а через этот магазин заключенные получали по 30–40 посылок. Родственники могли заказать продукты онлайн, и заключенным их спокойно приносили. Даже торты, курицу-гриль и клубнику.

Понятно, что торговая точка зарабатывала, все было в 2-3 раза дороже, чем в обычном магазине. Та же курица-гриль стоила 600 рублей вместо обычных 200–300 рублей.

– Какие судебные разбирательства ждут нас в 2026 году?

– В этом году начнется ознакомление с материалами следствия обвиняемого в превышении должностных полномочий экс-главы «Омскэлектро» (Андрея Жуковского. – Прим. ред.). Он находится под стражей. Материалы уголовного дела составили около 100 томов.

Кроме того, заканчивается расследование уголовного дела в отношении экс-главы УФСИН по Омской области (Константина Книса. – Прим. ред.). Ему вменяется получение взяток от различных руководителей и подчиненных учреждений.

Собаками заниматься некому

– Давайте отойдем от уголовных дел. Расскажите, появились ли в работе управления какие-то новые направления?

– Набирают обороты направление по борьбе с киберпреступностью. Такие преступления раскрываются сложнее всего, но следствие не стоит на месте.

– Помимо коррупционеров, чем еще занимается управление?

– Председатель СК РФ Александр Бастрыкин ставит перед регионами целый ряд задач. Это защита прав граждан в социальном блоке и противодействие преступной халатности в сферах аварийного жилья и капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечения жильем сирот, а также предупреждение случаев нападения бездомных собак на людей.

Наше управление ищет первопричину нарушений, виновника того или иного ЧП. Чтобы не ждать трагедии, а предотвратить ее. Поэтому вопросы профилактики правонарушений для нас тоже важны. А с преступностью мы разберемся.