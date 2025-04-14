Омск-Информ
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·Общество

По данным силовиков, генерал-майор накатал на 1,6 млн рублей.
Стало известно, из-за чего в Омске задержали и обвинили в превышении должностных полномочий вице-мэра Омска, директора департамента общественной безопасности, генерала-майора Константина Книса. Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в силовых структурах, с февраля 2021 года по 4 декабря 2023 года, когда Книс руководил УФСИН России по Омской области, он организовал неправомерную эксплуатацию служебного катера, принадлежащего колонии № 6.
Во время этих поездок судном якобы управлял сотрудник ИК-6. В результате ущерб, причиненный колонии, оценили в 1,6 млн рублей.
Напомним, Книс руководил УФСИН России по Омской области с 1 мая 2019 года по 6 декабря 2023 года. 11 апреля 2025 года Куйбышевский районный суд отправил Книса под домашний арест. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вину Книс не признал.
2603
·Общество

По данным силовиков, генерал-майор накатал на 1,6 млн рублей.
Стало известно, из-за чего в Омске задержали и обвинили в превышении должностных полномочий вице-мэра Омска, директора департамента общественной безопасности, генерала-майора Константина Книса. Как сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на источники в силовых структурах, с февраля 2021 года по 4 декабря 2023 года, когда Книс руководил УФСИН России по Омской области, он организовал неправомерную эксплуатацию служебного катера, принадлежащего колонии № 6.
Во время этих поездок судном якобы управлял сотрудник ИК-6. В результате ущерб, причиненный колонии, оценили в 1,6 млн рублей.
Напомним, Книс руководил УФСИН России по Омской области с 1 мая 2019 года по 6 декабря 2023 года. 11 апреля 2025 года Куйбышевский районный суд отправил Книса под домашний арест. Ему инкриминируют ч. 3 ст. 286 УК РФ. Вину Книс не признал.
2603