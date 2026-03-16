Бывший омский вице-мэр Книс с красавицами гонял на катере на шашлыки – следком

Для речных прогулок использовалось служебное плавсредство.

В омском следственном комитете раскрыли детали резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего вице-мэра, экс-главы УФСИН по Омской области Константина Книса. Суд над бывшим чиновником, обвиняющимся в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, стартовал 27 февраля.

Кроме того, в деле появился новый эпизод. По данным силовиков, генерал-майор внутренней службы неоднократно пользовался услугами мебельного цеха ИК-6. Заключенные делали на заказ кровати и тумбочки в коттедж фигуранта.

Но центральным стало обвинение в прогулках на служебном катере. Ранее следствие представило факты, что с мая 2019 по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи в должности главы регионального УФСИН, использовал служебный катер для прогулок с друзьями. При этом заправляли судно за счет СИЗО. Материальный ущерб оценили в 2,5 млн рублей.

Любопытно, что силовые структуры располагают видеозаписями. Из коротких роликов явствует, что генерал-майор брал в такие поездки девушек, выступая в качестве экскурсовода по окрестностям реки. Вместо поиска беглых заключенных катер использовался для поездок на остров. С собой в такие «туры» тогда глава омских тюрем брал руководителей подразделений, которые вели плавсредство и жарили шашлыки.

Сезон открывали каждой весной. Генерал устраивал прогулки едва ли не каждые выходные.

– Приглашенные лица во главе с Константином Книсом оставались на берегу острова, жарили шашлыки, распивали напитки. С собой фигурант брал своих друзей-собаководов, устраивая своеобразные корпоративы, – приводит слова старшего следователя по особо важным делам СУ СК России по Омской области Ульяны Чипишевой.

В деле есть не менее яркие эпизоды. Так, осенью 2022 года Книс незаконно перевез бильярдный стол стоимостью более 500 тысяч рублей из ведомственной гостиницы в свой коттедж, где использовал в личных целях.

Кроме того, с декабря 2022 по декабрь 2023 года обвиняемый лично получил взятку за личное покровительство в виде металлического забора и ворот, изготовленных заключенными. И установил их у себя в коттедже. Здесь ущерб оценили в 855 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела составили 16 томов. На имущество Книса наложен арест на общую сумму 39 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал. Ему грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.