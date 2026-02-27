Бывший омский вице-мэр Книс, катавшийся на служебном катере, не признал вину

Материалы уголовного дела насчитывают 16 томов.

Сегодня, 27 февраля, в Первомайском районном суде Омска начался суд над бывшим главой УФСИН России по Омской области, экс-мэром Константином Книсом, обвиняемым в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере (пп. «в, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ранее этот громкий процесс анонсировал «Омск-информу» замглавы регионального УФСИН Михаил Зайцев.

По данным следствия, с мая 2019 по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи в должности главы регионального УФСИН, использовал служебный катер для прогулок с друзьями. При этом заправляли судно за счет одного из СИЗО. Материальный ущерб оценили в 2,5 млн рублей.

Также осенью 2022 года Книс незаконно перевез бильярдный стол стоимостью более 500 тысяч рублей из ведомственной гостиницы в свой коттедж, где использовал в личных целях.

Кроме того, с декабря 2022 по декабрь 2023 года обвиняемый лично получил взятку за личное покровительство в виде металлического забора и ворот, изготовленных заключенными. И установил их у себя в коттедже. Здесь ущерб оценили в 855 тысяч рублей.

Следователем допрошено свыше 60 человек, истребованы и проанализированы детализации 30 абонентских номеров, проведено свыше 10 судебных экспертиз, более 40 осмотров предметов и документов. Материалы уголовного дела составили 16 томов. На имущество Книса наложен арест на общую сумму 39 миллионов рублей.

Участвующий в рассмотрении уголовного дела прокурор огласил обвинительное заключение.

Вину в совершении преступлений бывший руководитель УФСИН России по Омской области не признал, мер по возмещению ущерба не принял.

В следующем судебном заседании государственный обвинитель предложит суду порядок исследования доказательств в рамках судебного следствия.