Урны-пушки и белая кровать: в деле экс-главы омских тюрем Книса всплыл «мебельный» эпизод

Возбуждено еще одно уголовное дело, расследование которого близится к завершению.

В омском следкоме раскрыли новые подробности резонансного дела бывшего вице-мэра, генерал-майора Константина Книса. Пристальное внимание силовиков приковано к периоду работы обвиняемого главой УФСИН по Омской области. Процесс над Книсом стартовал 27 февраля в Первомайском районном суде. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и взятке в особо крупном размере.

Но, как оказалось, следователи «раскопали» новый эпизод. Расследование этого уголовного дела близится к завершению.

По данным силовиков, генерал-майор внутренней службы неоднократно пользовался услугами мебельного цеха одной из омских колоний. Заключенные делали на заказ кровати и тумбочки в коттедж фигуранта.

Как явствует из материалов дела, подопечные исправительного учреждения изготовили для Книса винтажный белый спальный гарнитур, урну в виде пушки, комоды, софу и даже журнальный столик.

Все предметы интерьера изъяты во время обысков в коттедже. По данным следствия, Книс лично давал распоряжения для изготовления для него мебели. Каждый предмет отбирал сам.

– Часть предметов была установленного образца. Другая часть заказывалась по пожеланию заказчика, – цитируют «Вести Омск» старшего следователя по особо важным делам СУ СК России по Омской области Ульяну Чипишеву.

Ранее следствие представило факты, что с мая 2019 по декабрь 2023 года обвиняемый, будучи в должности главы регионального УФСИН, использовал служебный катер для прогулок с друзьями. При этом заправляли судно за счет одного из СИЗО. Материальный ущерб оценили в 2,5 млн рублей.

Также осенью 2022 года Книс незаконно перевез бильярдный стол стоимостью более 500 тысяч рублей из ведомственной гостиницы в свой коттедж, где использовал в личных целях.

Кроме того, с декабря 2022 по декабрь 2023 года обвиняемый лично получил взятку за личное покровительство в виде металлического забора и ворот, изготовленных заключенными. И установил их у себя в коттедже. Здесь ущерб оценили в 855 тысяч рублей.

Следователем допрошено свыше 60 человек, истребованы и проанализированы детализации 30 абонентских номеров, проведено свыше 10 судебных экспертиз, более 40 осмотров предметов и документов. Материалы уголовного дела составили 16 томов. На имущество Книса наложен арест на общую сумму 39 миллионов рублей.

Вину в совершении преступлений бывший руководитель УФСИН России по Омской области не признал, мер по возмещению ущерба не принял. Константину Кнису грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.