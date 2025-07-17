Два уголовных дела не стали объединять в одно.

В начале этого месяца Куйбышевский районный суд Омска принял решение продлить меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника УФСИН России по Омской области и бывшего заместителя мэра Омска Константина Книса. Его обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следствие утверждает, что с февраля 2021 года по декабрь 2023 года Константин Книс, имея звание генерал-майора внутренней службы, организовал эксплуатацию служебного маломерного судна, принадлежащего Федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6 УФСИН России по Омской области». При этом судно эксплуатировалось без финансовых вложений со стороны Книса, а официально управлять судном доверялось сотруднику той же колонии. В результате был причинен ущерб на сумму не менее 1,7 миллиона рублей.

В апреле этого года следователь второго отдела СУ СК России по Омской области обратилась в Куйбышевский районный суд Омска с ходатайством о взятии под стражу генерала Константина Книса. Суд отклонил прошение следователей и удовлетворил ходатайство адвоката, выбрав в качестве меры пресечения домашний арест.

Спустя несколько дней в отношении экс-руководителя УФСИН России по Омской области было открыто новое уголовное дело по обвинению в получении взятки в виде металлического забора, изготовленного в одной из колоний, сообщают «Коммерческие вести». В соответствии с законом, если обвиняемым по разным делам является одно и то же лицо, уголовные дела должны быть объединены в одно производство. Однако, вопреки требованиям закона, этого не произошло, и следователи повторно обратились в Куйбышевский районный суд с ходатайством о заключении Книса под стражу, но уже в рамках второго уголовного дела.

В результате долгих обсуждений суд вновь отказал следствию в просьбе заключить обвиняемого под стражу, предпочтя в очередной раз применить домашний арест.