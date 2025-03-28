Жители Морозовки рассказали, что вода разрушает фундамент их домов.

Жители села Морозовка Омского района вновь забили тревогу из-за подтопления домов. Вместе с плюсовыми температурами вернулась и большая вода. По сведениям сельчан, вода подтачивает фундамент их домов.

– Начало второго сезона фильма катастрофы «Мы все утонем». Пока там где-то планируют и думают, как отвести воду, несколько поселков тонет, дома стоят в воде, и разрушается фундамент. Полные погреба воды, кто не засыпал. А есть, кто засыпал погреба, чтобы не «парило» оттуда тухлой водой, – сообщил автор поста в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Свои слова жители подкрепили красноречивыми снимками, подтверждающими, что село стоит в воде отнюдь не из-за талых вод.

Отметим, что топить прилегающие к золоотвалу ТЭЦ-5 территории начало в прошлом году. Особенно не повезло деревне Ульяновке, селу Морозовка и дачам в СНТ «Осташково» в Октябрьском округе Омска. Омская межрайонная природоохранная прокуратура посчитала, что владелец золоотвала, компания «ТГК-11», спроектировал его с нарушениями. И подала в суд на организацию. Однако руководство компании готово стоять на смерть, чтобы не откачивать воду с затопленных территорий.

В ТГК-11 утверждают, что «вечный паводок» – не их вина. И виноваты природа и климат. Пока идет спор в юридической плоскости, прилегающие к золоотвалу населенные пункты начало топить с новой силой.