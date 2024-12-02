Ведомство выявило нарушения в деятельности компании и чиновников.

В ноябре природоохранная прокуратура направила в Центральный районный суд Омска иск о понуждении АО «ТГК 11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5 и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. Как сообщили сегодня в прокуратуре, суд принял исковое заявление.

Сотрудники ведомства провели проверку и выяснили, что АО «ТГК-11» принимало недостаточные меры по отводу вод с территории золоотвала и допускало остановку работы насосов.

– Данные факты свидетельствуют о невыполнении данной организацией проектных решений по отведению паводковых вод, – отметили в прокуратуре.

При этом администрация Омска не принимала мер для установления всех причин ситуации и для отведения воды с территорий микрорайона Осташково, села Ульяновка и села Морозовка, которые затопило. Прокуратура также выдвинула требования к администрациям муниципальных образований о проведении мероприятий по комплексному водоотведению с затопленных территорий.