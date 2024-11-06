Дачные участки залиты водой, которая сейчас замерзает.

Сегодня, 6 ноября, в телеграм-канале «Омский форум» появилась информация, что затопленные дачи в микрорайоне Осташково начали уходить в зиму. Территории дачных участков оказались покрыты коркой льда. Именно этой ситуации старались не допустить садоводы. Режим повышенной готовности не помог это предотвратить.

Напомним, что этим летом из-за некорректно построенного золоотвала ТЭЦ-5 затопило дачи в Осташково и поселения в Омском районе. Особенно досталось деревне Ульяновке. Были приняты экстренные меры в виде рытья траншеи и откачки воды, кардинально ничего не изменилось, хотя уровень подтопления снизился.

По информации Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, к затоплению привело строительство золоотвала с грубым нарушением действующих СанПиНов в зоне потенциально подтопляемых и заболачиваемых территорий.