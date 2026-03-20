Омск начал тонуть: кто отвечает за ливневки и почему они все равно не спасают

Талые воды не уходят, причиняя массу неудобств жителям города.

Каждую весну Омск на несколько недель превращается в «российскую Венецию». Снег тает, и образовавшиеся воды разливаются реками по улицам города. Топит дороги, межквартальные проезды, дворы, движение по тротуарам временами напоминает полосу препятствий.

В этот момент омичи вспоминают набившее оскомину слово «ливневки» и начинают интересоваться в соцсетях: а они вообще есть? а почему тогда город снова «утонул»?

400 мест подтопления

За содержание системы ливневой канализации на территории Омска отвечает БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», в ведении учреждения находится порядка 250 км ливневки. Для поддержания ее в надлежащем состоянии из бюджета выделено 40 млн рублей.

Чтобы ливневая канализация исправно выполняла свои функции, ее обслуживают с помощью гидродинамических машин. Две их них работают в Центральном округе, по одной – в Советском, Ленинском, Кировском округах. В Октябрьском такой машины нет, ее одалживают с других территорий. Кроме того, к работе по промывке проблемных участков привлекают подрядчиков.

– У них мощные машины, подрядная организация прошла порядка 6 км, пробивали затрудненные места, которые были у нас в Советском, Октябрьском, в Ленинском округах, – говорит руководитель УДХБ Антон Глебов.

Несмотря на наличие ливневок и их регулярную очистку, город все равно топит талыми водами. В мэрии ведут реестр улиц, попадающих в зону подтопления.

– В этом году в городе определили 399 мест вероятного подтопления, в том числе адреса проживания ветеранов Великой Отечественной войны и участников специальной военной операции, – отметила начальник отдела благоустройства департамента городского хозяйства мэрии Наталья Гребенщикова.

Пережила зиму

Пожалуй, самая известная ливневка в Омске находится на улице Красный Путь. Ливневка проблемная, скандальная – в нее постоянно проваливался транспорт, в том числе общественный.

Осенью прошлого года был проведен капитальный ремонт этой ливневки на участке от улицы Березовой до дома № 2а на проспекте Мира. Компания «Градстрой» должна была выполнить работу до 1 августа, но с ремонтом не справилась, и мэрия расторгла контракт с подрядчиком. Завершала работы фирма «АртРемСтрой». По договору ей заплатили 29,6 млн рублей.

– В начале апреля пойдем, посмотрим в рамках гарантии, как ливневка себя ведет после зимнего периода, – говорит директор бюджетного учреждения «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Глебов.

Новых не строим

В 2025 году на обустройство ливневок в Омске было заложено 40 млн рублей, тогда привели в порядок 25 объектов. В 2026-м работа продолжится. Но в рамках текущего финансирования новые ливневки сейчас не строят, их пытаются учесть в составе крупных проектов.

Например, на бульваре Архитекторов реконструировали 3 км сетей с врезкой в коллектор.

В рамках адресной инвестиционной программы в Омске будут проведены работы на двух объектах – реконструкция ливневой канализации со строительством очистных сооружений у дома № 17 на улице Пригородной. На эти цели в бюджете на ближайшие три года заложено 88 млн рублей. Сейчас готовится конкурсная документация к проектно-изыскательским работам, собираются техусловия, мэрия планирует объявить торги.

Второй объект ливневки со строительством локально-очистных сооружений запланирован на улице Масленникова рядом с Ленинградским мостом. На него заложено порядка 96 млн рублей, торги будут объявлены летом.

Талая жижа

Из-за прибытия талых вод страдают автомобилисты (в лужах не видно многочисленных ям на дорогах), пешеходы жалуются на мокрые ноги и забрызганную одежду. А во дворах вода грозит перетечь с дороги в подвал.

Некоторые омичи даже вынуждены судиться из-за повреждения своего имущества. Одно из последних решений суда – возмещение ущерба автовладельцу, чья машина пострадала из-за большой лужи во дворе домов на улице Туполева. С департамента строительства мэрии Омска взыскали свыше 300 тыс. рублей. Отсудить деньги могут и пешеходы.

– Пешеход, который пострадал от луж, например его обрызгала проехавшая машина, может привлечь водителя к ответственности и получить компенсацию за понесенный ущерб. Для этого нужно предоставить в ГАИ и суд материалы фото- и видеосъемки, а также показания свидетелей, – говорит юрист Наталья Кузнецова.

За подвал, утонувший в результате прихода талых вод, несет ответственность управляющая компания.

– С приходом оттепели несвоевременная уборка может обернуться подтоплением территорий. Нарушителям грозят штрафы до 20 тысяч рублей, – предупредил директор департамента контроля администрации г. Омска Марк Рогозин.

Добавим, что в случае серьезного подтопления общегородских дорог, переходов, тротуаров омичи могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу администрации города по телефону 78-78-78 или диспетчерскую Управления дорожного хозяйства и благоустройства по телефону 31-74-82.