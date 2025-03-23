Первое весеннее тепло обострило прошлогоднюю проблему.

С приходом весеннего тепла возобновилось подтопление дач в Осташково, расположенных рядом с золоотвалом ТЭЦ-5 в Омске. В телеграм-канале «ЧП Омск» появились свежие снимки с подтопленных участков в Осташково. Автор фото утверждает, что вода выступает прямо из-под земли.

Отметим, что проблема затопления территорий, расположенных поблизости с золоотвалом ТЭЦ-5, проявила себя весной-летом прошлого года. Дачи в Осташково, а также несколько деревень в Омском районе, такие как Ульяновка и Морозовка, оказались в воде.

Поиски виновных не принесли желаемых результатов. Омская межрайонная природоохранная прокуратура заявляла, что расположенный в этой местности золоотвал владелец объекта, ТГК-11, спроектировал с нарушениями. Ведомство подало в суд иск о понуждении акционерного общества провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. Однако руководство компании настаивает, что виноват не золоотвал. И даже заказало исследование, доказывающее, что причиной затопления стал ряд факторов природно-климатического и антропогенного характера. Выходом стала бы разработка проекта по водопонижению, но, судя по всему, никто этим заниматься не хочет и не собирается.