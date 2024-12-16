На восстановление имущества людей и социальных объектов, по расчетам, требуется миллиард рублей.

Жители сел Морозовка и Ракитинка в Омском районе направили властям официальное обращение в связи с подтоплением населенных пунктов. Как указано в их письме, затопление началось в июне текущего года.

– Улицы наших сел, кюветы и канавы, подвалы и погреба наших домов, колодцы и приусадебные участки, кладбище, поля, лес оказались под водой. В селе Морозовка оказались захвачены стихией 160 домов, в том числе 35 двух- и трехэтажных, школа, детский сад, Дом культуры в селе Ракитинка – порядка 500 домов. Пострадавших – несколько тысяч человек, – рассказали жители.

Инициативная группа просила помощи у главы Морозовского сельского поселения Александра Мишенкова, однако это не привело к результатам.

– В протоколе общего собрания жителей от 17 августа, который мы приложили к повторным обращениям в инстанции, мы призвали ввести на наших территориях чрезвычайное положение, но и этот призыв не был услышан, – сообщается в обращении.

На восстановление всего имущества сел, по подсчетам жителей, понадобится не менее одного миллиарда рублей. Люди просят помощи у президента Владимира Путина.

Подтопление территорий в пригороде Омска стало одной из острых социальных проблем 2024 года. Омская межрайонная природоохранная прокуратура заявляла, что расположенный в этой местности золоотвал ТЭЦ-5 спроектирован с нарушениями, и подала в суд иск о понуждении АО «ТГК-11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. ТГК-11 намерена оспорить претензии прокуратуры. На прошлой неделе компания заявила, что из-за подступающей к золоотвалу воды может остановить работу ТЭЦ-5.