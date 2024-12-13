Функционированию крупнейшей теплоцентрали угрожает вода, подступающая к ее золоотвалу.

АО «ТГК № 11» заявила об угрозе приостановки работы ТЭЦ-5, крупнейшей теплоцентрали на территории региона. Причиной этого может стать вода, подступающая к ее золоотвалу.

– Данное гидротехническое сооружение находится в зоне риска: если вода подмоет границы золоотвала, это может привести к серьезным последствиям вплоть до вынужденной остановки ТЭЦ-5, – говорится в заявлении компании.

Ранее природоохранная прокуратура внесла АО «ТГК № 11» представление с требованием устранить последствия развала воды в районе золоотвала ТЭЦ-5. Компания оспаривает документ в суде.

Накануне первый вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков заявил, что разрабатывается проект ликвидации подтопления территории микрорайона Осташково, села Ульяновка и деревни Морозовки Омского района. ТГК-11 предлагает властям региона взять эту работу на себя при условии софинансирования со стороны компании.

– АО «ТГК-11» направило в правительство Омской области предложения о заключении соглашения о взаимодействии по вопросу проектирования и строительства систем отвода воды с территории, прилегающей к золоотвалу ТЭЦ-5. В проекте соглашения предполагается, что региональное правительство своими силами организует выполнение работ по проектированию, проведению экспертиз, строительство и последующую эксплуатацию системы отвода воды с территории микрорайона Осташково и села Ульяновка. ТГК-11 со своей стороны готова софинансировать проведение этих работ, – отметила компания.

Причина затопления территории в районе золоотвала ТЭЦ-5 до сих пор не установлена. Вода продолжает поступать даже зимой.