Уже состоялось первое судебное заседание.

Как сообщают «Вести-Омск», ТГК-11 решила оспорить претензии региональной прокуратуры по золоотвалу, который затопил дачи в микрорайоне Осташково. Сегодня, 12 декабря, в Арбитражном суде Омска прошло предварительное заседание. Следующее заседание состоится 22 января.

Напомним, прилегающие к золоотвалу территории начали подтапливаться с лета. Осенью там стали откачивать воду, но ситуация не улучшилась. Природоохранная прокуратура подала в суд на ТГК-11 с требованием откачать паводковые воды с затопленных территорий и проконтролировать показатели состояния гидротехнических сооружений.

Добавим, жители, пострадавшие от подтопления, направили в прокуратуру более 500 обращений. Рассматривается вопрос взыскания материальной и моральной компенсации.