Пострадавшим в результате затопления золоотвала ТЭЦ-5 намекнули на возможность материальной и моральной компенсации.

Жители микрорайонов на окраине Октябрьского округа Омска и нескольких пригородных сел направили в прокуратуру свыше 500 обращений по поводу затопления их домов, дач и приусадебных участков водами с золоотвала ТЭЦ-5.

Как заявила в интервью ГТРК «Иртыш» заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора Евгения Золотарева, рассматривается вопрос взыскания материальной и моральной компенсации людям, пострадавшим от затопления.

- Мы разработаем определенный механизм и попробуем помочь гражданам в вопросе взыскания материального и морального вреда, - сообщила зампрокурора.

В том же интервью Евгения Золотарева сказала, что на сложившуюся ситуацию могли повлиять как работы на золоотвале ТЭЦ-5, так и иные факторы. В их числе - развитие инфраструктуры вокруг затапливаемых территорий, строительство дороги, а также активное развитие СНТ возле микрорайона Осташково. Ранее говорилось, что территорию затопило из-за нарушений при строительстве золоотвала.