Причины затопления территорий, прилегающих к сооружению, в Омске и в области до сих пор неизвестны.

Заместитель Омского межрайонного природоохранного прокурора региона Евгения Золотарева сделала сенсационное заявление по затопленному золоотвалу ТЭЦ-5. Она сказала, что причины, по которой вода хлынула на СНТ в Октябрьском округе и в населенные пункты в Омском районе, до сих пор неизвестны. Ранее сообщалось, что сам золоотвал построен с нарушениями.

– Уже сейчас мы можем сказать о том, что на сложившуюся ситуацию могли повлиять как и работы на золоотвале ТЭЦ-5, так и иные факторы. Например, такие, как развитие инфраструктуры вокруг затапливаемых территорий, строительство дороги, также активное развитие Осташково, именно СНТ, который находится в непосредственной близости, – цитирует Золотареву ГТРК «Иртыш».

Напомним, что прилегающие к золоотвалу локации стали подтапливаться с лета. Осенью там начали откачивать воду, но ситуация не улучшилась. Природоохранная прокуратура подала в Центральный районный суд Омска иск о понуждении АО «ТГК-11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий в районе золоотвала ТЭЦ-5 и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений.