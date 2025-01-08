Геологическое исследование заказала компания «ТГК-11».

Стали известны результаты обследования золоотвала «ТЭЦ-5», с территории которой все лето топило дачи в Осташково в Октябрьском округе и ряд деревень в Омском районе. Работы выполнила «Омская геологоразведочная экспедиция» для «ТГК-11», которой и принадлежит золоотвал.

Специалисты изучили территорию, проверили режимные скважины, уровень положения поверхностных и грунтовых вод, отобрали пробы этих вод и исследовали их. Судя по всему, площадь низины золоотвала уменьшили дождевые и снеговые воды.

- На прилегающей к золоотвалу территории поверхностный сток образуется в основном за счет таяния снега и дождевых осадков, - цитирует документ «СуперОмск». - По данным проведенных ранее инженерно-гидрометеорологических изысканий [4, 7, 10], к площадке золоотвала поверхностный сток поступает в основном двумя путями: с западной части водосборной площади транзитом через дачные участки Осташково и частично, с южной стороны Транссибирской магистрали через тоннель на 2 731,8 км. Золоотвал занимает 50 % площади низины, ограниченной горизонталью 114,0 м БС, что уменьшило объем ее чаши и привело к частичному затоплению прилегающей территории в многоводные годы.

При этом уровень техногенных вод на территории золоотвала (секции 1, 2, 3 не экранированные геомембраной) намного выше естественной глубины залегания грунтовых вод за его пределами. В результате создающегося гидравлического напора происходит подъем уровня грунтовых вод. Согласно данным, за 2009 г. уровень грунтовых вод со времени строительства поднялся на 3,0-5,0 м вокруг золоотвала. И продолжает стремительно расти. Пониженные участки локации затоплены поверхностными водами и заболочены.

В результате специалисты пришли к выводу, что причиной затопления стал ряд факторов природно-климатического и антропогенного характера. В частности, произошло изменение водного баланса из-за увеличения атмосферных осадков.

- Наблюдается изменение водного баланса в связи с увеличением атмосферных осадков (в 2024 году на 25-30% больше среднегодовых показателей за последние 10 лет) и уменьшением интенсивности испарения (в 2024году – на 7% меньше среднегодовых показателей за последние 10 лет), что повлияло на повышение уровня грунтовых вод и изменение поверхностного стока, - говорится в исследовании.

Кроме того сказались геоморфологические особенности территории и геологическое строение участка.

- Геоморфологические особенности территории - плоский, мелкозападинный, слабосточный рельеф. Отсутствие естественных стоков, дренажных систем водоотведения, снижение работоспособности существующих водопропускных сооружений или их полное разрушение. Особенность геологического строения участка - близкое залегание к поверхности кровли слабоводопроницаемых грунтов, глин, что снижает инфильтрацию поверхностного стока и способствует накоплению воды на поверхности, - говорится в отчете.

Химические пробы воды показали, что связь между грунтовыми, поверхностными и водами золоотватла не установлена. Эксперты пришли к выводу, что для полной картины необходимо дополнительное обследование территории: комплекс инженерных изысканий и расширение действующей наблюдательной сети скважин для мониторинга ситуации.

Сенсационность исследования в том, что ранее омская межрайонная природоохранная прокуратура заявляла, что расположенный в этой местности золоотвал ТЭЦ-5 спроектирован с нарушениями. Ведомство подало в суд иск о понуждении АО «ТГК-11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. «ТГК-11» намерена оспорить претензии прокуратуры. Генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько выступил с заявлением, что дачи и деревни топит не золоотвал.

Единственный выход решить вопрос – разработать проект по водопонижению в затопленных локациях.