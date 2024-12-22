Олег Хилько не в курсе, откуда берутся массы воды. На это мог повлиять целый ряд факторов.

Генеральный директор АО «ТГК-11» Олег Хилько сделал заявление в связи с подтоплением СНТ в Осташково в Октябрьском округе и трех сел в Омском районе, Ульяновки, Ракитинки и Морозовки. Вопреки данным природоохранной прокуратуры, глава компании утверждает, что причина не в золоотвале ТЭЦ-5.

– Ни одна проверка – а их было очень много с апреля со стороны всевозможных надзорных органов – не выявила ни одного факта, говорящего о том, что именно ТЭЦ-5 является причиной затопления. И пробы воды, и обследование золоотвала независимыми экспертами подтверждают, что утечки с нашей стороны нет, – цитируют Хилько «Коммерческие вести». – Были гипотезы о том, что золоотвал давит на подземные воды, которые затем фонтанируют в совершенно неожиданных местах, например, Морозовке, которые находятся за железной дорогой и выше золоотвала на девять метров. Мне, как человеку, имеющему физическое образование, это, если честно, представляется с трудом.

По словам главы ТГК-11, пробы показали, что вода на поверхности, грунтовые и вода в золоотвале никак не пересекаются.

– То есть грунтовая вода не выходит на поверхность и не смешивается со стоячей, а вода из золоотвала даже по виду белесая. Так что никакого давления со стороны золоотвала нет. А вот откуда на пригорках собирается вода, которая затопила села и бежит в сторону золоотвала, – это вопрос, на который пока четкого ответа никем не найдено, – подчеркнул Хилько.

Генеральный директор компании предполагает, что причиной подтопления может быть целый ряд факторов: строительство Сыропятского тракта, наличие или отсутствие дренажных канав и стоков, дефекты на водопроводных коммуникациях в этом секторе, принадлежащих другим организациям, пожарные котлованы и колодцы, которые должны быть поставлены на учет. Он обещал разобраться и дойти в своих исканиях до конца.

Руководитель не скрывает, что есть опасность остановки ТЭЦ-5.

– Если дамба золоотвала подмоется, это будет экологическая катастрофа, и мы будем обязаны остановить ТЭЦ-5, потому что золу некуда будет отсыпать, – добавил Хилько.

Подтопление территорий в пригороде Омска стало самой резонансной проблемой 2024 года. Омская межрайонная природоохранная прокуратура заявляла, что расположенный в этой местности золоотвал ТЭЦ-5 спроектирован с нарушениями, и подала в суд иск о понуждении АО «ТГК-11» провести работы по откачиванию паводковых вод с затопленных территорий и организовать контроль за показателями состояния гидротехнических сооружений. ТГК-11 намерена оспорить претензии прокуратуры. Единственный выход из сложившейся ситуации – разработать проект по водопонижению в затопленных локациях. Эти средства должно изыскать АО «ТГК-11». Иначе серьезного ЧП федерального масштаба не избежать.