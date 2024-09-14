Жители Ульяновки похоронили свои огороды и леса. Но не утратили веру, что деревню удастся отстоять.

На окраине Омска и в ближайшем пригороде продолжается операция по спасению от затопления садоводческих товариществ и населенных пунктов водами с золоотвала ТЭЦ-5. В зоне подтопления, в частности, оказалась деревня Ульяновка Богословского сельского поселения Омского района.

Обстановка здесь накалилась на текущей неделе: затопить может свыше трех десятков домов. Вдоль населенного пункта копают траншею бруствером длиной 600 метров и подготовили два пункта временного размещения. Спасатели аварийно-спасательного центра «Пожарно-спасательная служба Омской области» откачивают лишнюю воду. На всякий случай глава района Геннадий Долматов начал готовить деревню к эвакуации.

Корреспондент «Омск-информа» отправился в Ульяновку, чтобы увидеть реальное положение дел.

Болото вместо леса

От Омска до Ульяновки всего 20 километров по Сыропятскому тракту. Дома в населенном пункте разношерстные: полудачные строения, двухэтажки, коттеджи на окраине. Местные жители отзывчивые и открытые. Пенсионер Игорь Безуглов охотно провел импровизированную экскурсию в залитые водой березовые колки и овраги вдоль деревни. Вода стоит отнюдь не с августа, а уже с мая.

– Вот лес, он зеленый был. А в нынешнее лето превратился в болото, – показывает житель Ульяновки. – Это поле было все в зелени, а теперь трясина, раньше такого не было.

И действительно, ступить нигде невозможно – ноги сразу же оказываются по щиколотку в воде. По словам мужчины, топить леса и поля около Ульяновки начало лет пять назад, когда ТГК-11 построила второй золоотвал на месте болота. Территории за лесом здесь все подтоплены.

Игорь Безуглов также показал траншеи, которые копают с начала недели, чтобы большая вода не пришла в Ульяновку. На момент визита на месте работало несколько экскаваторов.

– Видите, докопали до леса, делают траншею. Хотели на ту сторону бросить, там мощный котлован, но оказалось, там проходит газовая труба, – отметил наш экскурсовод.

В пользу того, что вода идет со стороны золоотвала, говорит пустая траншея. Грунтовые воды давно бы ее заполнили.

– Конечно, вода идет с золоотвала. За ночь вода в оврагах поднялась на 14 см, а траншея стоит сухая и пустая, – отметил местный житель.

О спасении говорить рано

На месте работ по рытью траншеи, куда нас подбросил на своей машине Игорь, наблюдался настоящий аншлаг. Представители районной администрации и Богословского сельского поселения контролировали процесс. Остановить воду на подступах к Ульяновке удалось.

– Траншеи перекрыли и заблокировали приход большой воды. Приходится работать в круглосуточном режиме. Надеемся закончить к понедельнику, – заявил представитель инженерной службы Омского района. – По крайней мере, стало лучше, чем в четверг. Но о спасении говорить преждевременно.

На участке дежурит мастер МУП «СКБУ» Омского района, который следит, чтобы техника не повредила коммуникации.

– Коммуникации находятся на глубине трех метров, глубоко, техника не доберется, – заверил сотрудник.

Во время беседы к траншее подъехал геодезист с техникой. Специалисты обещают протянуть защитную дамбу до расположенной по соседству с Ульяновкой станции Густафьево и демонстрируют завидную активность. В том, что их деревня будет спасена от прихода большой воды, местные жители не сомневаются. Люди теперь опасаются за обильно растущие в здешних лесах грибы и ягоды. Останутся ли после масштабных раскопок дары природы, пока большой вопрос.

Черные обои, сгнившие сады

А вот с урожаем на своих огородах ульяновцы попрощались. После начала рытья траншеи вода из погребов домов начала уходить. Но личное подсобное хозяйство это не спасло.

– Теперь уже ничего не посадишь. Крапивой все позаросло, – махнул рукой на свой огород пенсионер Геннадий.

Жителям двухэтажек на улице Кооперативной рядом с золоотвалом повезло еще меньше. Вода обосновалась везде: в подвалах, огородах и квартирах. Марина Меньшикова показала ушедший под воду огород.

– Вся ботва сгнила, все пропало. Раза два-три все выкашивали, но бесполезно, – сетует жительница. – Теперь придется покупать овощи в магазине.

В подвале у нее плавает прошлогодняя картошка – не успели убрать до резкого прибытия большой воды. Пол в квартире пошел под откос.

– Это просто беда. Как бы мы с дождями тут не уплыли, – сокрушается Марина Меньшикова. Но на эвакуацию женщина не согласна.

Примерно такая же картина наблюдается в квартире пенсионерки Людмилы Решетниковой.

– Обычно весной вода стоит, а летом уходит. А в этом году топит и топит, – отметила сельчанка.

На стенах и потолках на первом и втором этажах поселилась черная плесень. Кругом сырость.

Огород Людмилы тоже затопило. Корнеплоды сгнили, от большого количества пришедшей воды погибли яблоня, кусты смородины и крыжовника.

– Ничего толком не выросло, – говорит об убытках жительница Ульяновки. – Трава здесь уже болотная, вряд ли на будущий год что-то уродится.

В некоторых огородах вода образовала целые озера с лягушками. Как, например, у Веры и Александра Гиберт.

У жительницы двухэтажки на Кооперативной Галины Багаутдиновой тоже неурожай, вызванный нежданным потопом.

– У меня в огородике все плюхает. Ягоды покрылись мохом от сырости. Вчера пробовала картошку копать – она в земле и уже белая. Все проваливается – недавно по колено увязла, еле вылезла. Дома уже боюсь посуду мыть – пол ходуном ходит, – сетует Галина.

Чтобы вырастить хоть что-то, сельчанка подняла огородик повыше уровнем и вырастила небольшой, но гордый урожай помидоров и огурцов. А шикарные цветы в палисаднике стали наградой неунывающей пенсионерке.

От большой воды с золоотвала ТЭЦ-5 пострадала не только Ульяновка. По данным «Омск-информа», в микрорайоне Осташково (это Октябрьский округ города) затопило около 5 тыс. садовых участков. В Морозовке Омского района также стоит вода. Критически топит все населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости от золоотвала ТЭЦ-5, одна из секций которого была спроектирована с грубейшими нарушениями. Проблему нужно решать.

Депутат Богословского сельского поселения Андрей Балабон считает, что решить вопрос мог бы перевод ТЭЦ-5 на газ.

– Когда строили 4-ю секцию золоотвала ТЭЦ-5, на публичных слушаниях нас заверяли, что будет запроектировано водоотведение. Но ничего этого не случилось. И мы получили сегодняшнюю проблему. Нужно переводить ТЭЦ-5 на газ, – уверен депутат.

Компания «ТГК-11», чьей собственностью являются и станция, и золоотвал возле нее, не комментирует ситуацию и не участвует в помощи населенным пунктам, куда пришла большая вода. Все делают власти – администрации Омского района и Октябрьского округа Омска. Ресурсов и времени для исправления ситуации нужно много. Получится ли справиться с водой до наступления холодов – большой вопрос.

РИА «Омск-информ» будет следить за развитием ситуации.