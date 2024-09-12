В зоне подтопления находятся 34 дома.

Администрация Омского района собралась эвакуировать жителей деревни Ульяновки Богословского поселения. Об этом рассказал глава района Геннадий Долматов.

В зоне подтопления остались 34 дома. В деревне копают траншеи и готовят пункты временного размещения.

– Подготовлены два пункта временного размещения на случай эвакуации. В целях предотвращения затопления деревни Ульяновки необходимо выкопать 600 м траншеи и отсыпать 300 м дороги от въезда в населенный пункт до улицы Лесной, – заявил Долматов.

Эта проблема не может никак разрешиться уже второй месяц. В августе водой с золоотвала ТЭЦ-5 затопило не только дачи в Осташково, но и ближайший пригород – Омский район. Подтопленными оказались деревня Ульяновка и село Морозовка, расположенные неподалеку от Осташково. Ранее уже сообщалось, что возле Ульяновки начали рыть водоотводную траншею с бруствером. Ее длина составит 600 метров. В Морозовке для снижения уровня грунтовых вод провели земляные работы по очистке и углублению дренажных канав вдоль проездов.

По данным Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, причина кроется в золоотвале ТЭЦ-5, принадлежащем ТГК-11 и располагающемся по соседству с затопленными территориями. Из-за того что одну секцию построили с нарушениями, вода хлынула на дачи и в пригород. По представлению прокуратуры, потоп следовало ликвидировать до 20 августа, но этого не произошло.