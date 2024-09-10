Власти надеются, что 600-метровая траншея поможет.
Около деревни Ульяновки в Омском районе начали делать водоотводную траншею с бруствером. Как сообщил глава Омского района Геннадий Долматов, к вчерашней ночи выкопали траншею 100 м в длину и 1 м в глубину.
– Будем привлекать дополнительно технику, чтобы ускорить этот процесс. Всего здесь необходимо выкопать 600 м траншеи и отсыпать 300 м дороги от въезда в населенный пункт до улицы Лесной, – отметил глава района.
В селе Морозовка специалисты оценили, насколько повысился уровень грунтовых вод. В связи с низкой пропускной способностью дренажных канав и ливневой канализации вдоль межквартальных проездов произошло подтопление части земельных участков.
– Проведены земляные работы по очистке и углублению дренажных канав вдоль проездов для снижения уровня грунтовых вод, – отметил Долматов.
Отметим, что в конце лета под Омском затопило несколько садовых товариществ. В соседних населенных пунктах – Ульяновке и Морозовке зафиксировали резкий подъем уровня грунтовых вод. Причиной этого в Минэнерго считают неправильную эксплуатацию золоотвала ТЭЦ-5.