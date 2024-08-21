Прокуратура в представлении главе ТГК-11 Олегу Хилько раскрыла весь механизм неправильной эксплуатации золоотвала ТЭЦ-5.

В скандальной истории с подтоплением дач в Осташково наметилось продолжение. Ранее сообщалось, что причиной резкого подъема грунтовых вод стала неправильная эксплуатация золоотвала ТЭЦ-5 компанией ТГК-11, расположенной по соседству с СНТ.

В распоряжение «Омск-информа» попал полный текст представления омской прокуратуры, выданного главе ТГК-11 Олегу Хилько. Документ подписан межрайонным природоохранным прокурором Артемом Шельманом и датирован 16 августа. Как оказалось, золоотвал, для понимания – склад золы и шлаков, располагается на глубине гораздо выше, чем требуют нормы.

– СанПиНом предусмотрено, что объекты размещения отходов должны располагаться на территориях с глубиной залегания подземных вод на глубине более 20 метров с коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 1*10­­­-6 сантиметров в секунду, – указано в документе. – При этом в нарушение п.1 ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ п. 230 СанПиН 2.1.3684-21 золоотвал ТЭЦ-5 размещен и эксплуатируется на территории с глубиной залегания подземных вод от поверхности земли и до глубины 10 метров.

В итоге грунтовые воды хлынули на поверхность.

– Уровень техногенных вод на территории золоотвала намного выше естественной глубины залегания грунтовых вод за его пределами. В результате создавшегося гидравлического напора произошел подъем уровня грунтовых вод (со времени строительства на 3–5 метров) вокруг золоотвала, – сообщается в представлении.

По состоянию на 30 июля затопило товарищества «Фиалка», «Сибирский садовод-4», «Сигнал», «Электромера», «Магистраль», а в пригородных селах Ульяновка и Морозовка зафиксирован резкий подъем уровня грунтовых вод.

Ситуация усугубляется тем, что для корректного выведения поверхностных вод не создана специальная водонакопительная емкость. В итоге паводковые воды скопились везде, где только можно, на территории золоотвала.

Грубо говоря, инцидент с подтоплением принес ущерб окружающей среде. Помимо устранения нарушений межрайонный природоохранный прокурор намерен рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.